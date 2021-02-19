وزير دفاع أمريكا : لن نتسرع فى الانسحاب من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - ورحب ‏أوستن، بقرار حلف الناتو توسيع مهام تدريب القوات العراقية، مشددا على التزام واشنطن بهزيمة تنظيم داعش فى العراق وتحقيق الاستقرار الإقليمى، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث".

وأوضح أوستن أن الهجوم الذى استهدف مدينة أربيل العراقية يؤكد الحاجة لمواصلة جهود الولايات المتحدة فى المنطقة.

كان أمين عام حلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج أكد مساء الخميس، أن الناتو يحترم سيادة العراق وينسق كل خطوة مع الحكومة العراقية، مضيفا أن الحلف قرر توسيع مهمة تدريب القوات العراقية ورفع تعدادها من 500 إلى 4.000، وأوضح أن مهمة الناتو ستتسع جغرافيا وتدريجيا فى العراق.

وفيما يخص أفغانستان، أكد أوستن أن الولايات المتحدة لن تقدم على انسحاب متسرع أو غير منظم من أفغانستان، موضحا أنهم سيقومون بمراجعة شروط الاتفاق مع حركة طالبان لتحديد التزام الأطراف بها من عدمه.

كان وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن قال فى نهاية يناير الماضى، إن الولايات المتحدة تراجع ما إذا كانت طالبان قد أوفت بالتزاماتها بموجب اتفاق السلام المبرم فى فبراير من العام الماضى.

ووفقًا للاتفاقية الموقعة مع طالبان، خفضت الولايات المتحدة تدريجيا عدد القوات المتمركزة فى أفغانستان إلى 2500 جندى.