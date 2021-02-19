لتمويل كوفاكس.. بايدن يتعهد بدفع 4 مليارات دولار

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، بدفع 4 مليارات دولار لتمويل برنامج كوفاكس العالمي للقاحات المضادة لفيروس كورونا.
ومساء الخميس، أكد البيت الأبيض أن بايدن يناقش التعامل العالمي مع جائحة كوفيد-19 وجهود إعادة بناء الاقتصاد العالمي خلال اجتماعه مع قادة دول مجموعة السبع الكبار يوم الجمعة.
وسيكون اجتماع قادة مجموعة السبع الكبار، الذي سيعقد يوم الجمعة عبر تقنية الفيديو، أول اجتماع من هذا القبيل لجو بايدن بصفته رئيسا للولايات المتحدة.
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