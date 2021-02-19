رئيس وزراء العراق: الجماعات الظلامية فشلت في بلادنا

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن الجماعات الظلامية فشلت في تنفيذ أجندتها بالعراق.
وقال الكاظمي وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية إن العراق سيبقى رمزا للتعايش والتسامح والمواطنة الحقيقية.
وأضاف أن العراق سيظل رمزا للتسامح "رغم كل التحديات للجماعات الظلامية التي فشلت في أجنداتها المدمرة للعراق الجميل".
وتابع أن الفساد هو من خلف بية مساعدة للتمييز والظلم، وذلك بسبب الظروف التي مر بها العراق.
وشدد على عمل الحكومة لمواجهة الفساد في العراق، وإصلاح التركه القديمة، وتقوية مؤسسات الدولة.
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