واشنطن تسحب إعلان إدارة ترامب إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران

جدة - نرمين السيد - وقال القائم بأعمال مندوب الولايات المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، فى رسالة وجهها الخميس لمجلس الأمن، إن الولايات المتحدة تسحب إعلان إدارة ترامب إعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران فى سبتمبر 2020.

وفى وقت سابق من اليوم أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن، بريطانيا وفرنسا وألمانيا بأن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع إيران بشأن عودة البلدين للالتزام بالاتفاق النووى الموقع عام 2015 والذى يستهدف منع طهران من تطوير سلاح نووى.

كما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر دبلوماسى فرنسى أن الولايات المتحدة وجهت رسائل حول استعدادها للتفاوض مع إيران خلال الاجتماع المرتقب لمجموعة "5+1".

وبدأت إيران فى انتهاك بنود الاتفاق عام 2019 ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه فى عهد ترامب وهى على خلاف مع إدارة بايدن بشأن من يتعين عليه أن يتحرك أولا لإنقاذ الاتفاق.