السعودية.. اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأمريكي ومحمد بن سلمان

أفادت قناة "الشرق" السعودية، بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أجرى اتصالًا هاتفيًا بولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وخلال الاتصال الهاتفي، أكد أوستن أن السعودية ركن من أركان الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، مدينًا الهجمات الحوثية على المملكة.
وقال أوستن إن الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتها مع السعودية في مواجهة أنشطة إيران الخبيثة والمزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: "ما زلنا ندعم الحل السياسي في اليمن ووقف الحرب الدائرة هناك، وملتزمون مع السعودية بهزيمة التنظيمات المتطرفة في الشرق الأوسط".
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