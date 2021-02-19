منصة مسار الرقمية 1442 لترقية المعلمين والمعلمات في المملكة

منصة مسار قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن الموعد المحدد للتقديم من خلال منصة مسار على الترقيات للأشخاص الذين يشغلون المرتبة العاشرة فما أقل من ذلك، كما قامت الوزارة بالإعلان على أن الأربعاء المقبل هو الموعد المحدد لفتح باب التقديم من خلال المنصة، وذلك للأشخاص التي تتوافر فيهم شروط الترقية، ويكون ذلك وفقًا لما ورد بالمادة (52) من قوانين اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

التقديم لترقية من خلال منصة مسار

ويتم التقديم على الترقيات من خلال منصة مسار ابتداء من يوم الحادي عشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ويستمر التقديم حتى 16 من نفس الشهر.

كما أعلنت المنظمة إلى أنه لكي يتم الترقية إلى المرتبة العاشرة لأبد من أن يتم الشخص سنتين في المرتبة السابقة لها، إلا في حالة الترقية الاستثنائية، ويكون ذلك وفق شروط المادة 54 من اللائحة، ولا يتم الخضوع إلى أي مفاضلة، ولكن يتم ترقية الموظف على حسب ما يتم تقريره من قبل الوزير المختص.

شروط الترقية للمرتبة العاشرة

كما تنص المادة نفسها، على أنه يمكن أن يتم ترقية الموظف بعد موافقة الوزير المختص، ولكن يتم ذلك حسب شروط معينة، ومن أهم هذه الشروط أن يكون متوفر لديه الحد الأدنى من المؤهل العلمي الذي يكون مطلوب للوظيفة التي يرغب في التقديم إليها، ويكون ءاك وفقًا إلى ما تم تحدة في الوظائف لدى الخدمة المدنية.

كما يجب أن يكون هذا الشخص حاصل على نتيجة تقويم أداء وظيفي، والتي يتم منحها من قبل الجهة الحكومية في السنة الأخيرة أو ما يعادل ذلك، كما يجب أن لا يتجاوز عمر المرشح عن 55 سنة، وكذلك يجب أن لا يكون قد أمضى أقل من عام كامل في الوظيفة التي يعمل بها.

وأيضًا يجب أن لا يتجاوز عدد الأشخاص التي يتم ترقيتهم في خلال السنة المالية نسبة (1%) من إجمالي عدد الوظائف التي تخضع لسلم رواتب الموظفين في القطاع العام في نفس الجهة، وهو ما يقدر بأن لا يتجاوز ال 50 موظف في خلال العام، كما يجب كذلك أن لا يتجاوز عدد الترقيات الاستثنائية التي يتم منحها للموظف ترقيتين في خلال جميع مدة متة في المملكة.