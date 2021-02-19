حسن نصرالله: نرفض اتهام "حزب الله" بمقتل الناشط لقمان سليم

دوت الخليج :-أعرب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله عن رفضه للاتهامات بصلة الحزب بمقتل الناشط لقمان سليم.
وفي خطاب تلفزيوني، قال نصر الله: "في لبنان أي حادثة تقع في منطقتك أنت المدان والمسؤول حتى تكشف العكس وهذا لا يحصل إلا لدينا".
وأضاف: "نحن لم نقل عمن قتل هنا أو هناك أنه عميل لإسرائيل… وإسرائيل لا تقتل عملاءها فقط بل تقتل شعبها من اليهود لتخدم مشروعها".
وفي ما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب الماضي، قال إن "التحقيق في انفجار المرفأ انتهى والآن من واجب القضاء إعلان نتيجة التحقيق".
وتابع: "قيمة التعويضات لمتضرري انفجار المرفأ تصل إلى مليار ومئتي مليون دولار وحصول الناس عليها رهن بالإفراج عن نتائج التحقيقات".
المصدر: "رويترز" + "الجديد"
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