بايدن: هبوط بيرسيفيرانس على المريخ لحظة تاريخية

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، بهبوط مسبار "بيرسيفيرانس" على سطح المريخ.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني الرسمي: "نهنئ وكالة ناسا وجميع من شارك في تحقيق عملية الهبوط التاريخي لمركبة الفضاء "بيرسيفيرانس" على سطح المريخ".

وأضاف: "هبوط مركبة الفضاء "بيرسيفيرانس" على سطح المريخ يثبت إمكانية تحقيق أي شئ بقوة العلم والإبداع".

ومساء الخميس، هبطت المركبة "بيرسيفيرانس" التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، على سطح كوكب المريخ، وأرسلت أولى الصور، بعد رحلتها التي بدأت قبل حوالي سبعة أشهر وقطعت خلالها 470 مليون كيلومتر.

وفور هبوطها، أرسلت المركبة، التي تعد أكثر المختبرات المتنقلة تطورا في علم الأحياء الفلكي يتم إطلاقه إلى عالم آخر، أولى الصور التي التقطتها على سطح الكوكب الأحمر.

وهبطت المركبة، وفق ما هو مخطط له، داخل حوض شاسع يسمى حفرة جيزيرو، حيث قاع بحيرة اختفت منذ أمد بعيد.

والغرض الرئيسي للمهمة، التي تكلفت 2.7 مليار دولار، هو البحث عن علامات على كائنات ميكروبية ربما نمت على الكوكب الأحمر قبل حوالي ثلاثة مليارات عام، عندما كان الكوكب أكثر دفئا ورطوبة، وربما أكثر قابلية للحياة عليه.