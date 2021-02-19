تمويل الراجحي بدون كفيل ولا ضمانات ومبالغ تمويلية تصل إلى 30 ضعف الراتب

تمويل الراجحي بدون كفيل ولا ضمانات أحدي الحلول التمويلية التي يقدمها مصرف الراجحي للأفراد العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بتسهيلات عديدة وخيارات للسداد متنوعة وأقساط مجدولة تناسب جميع الإلتزامات المالية للعملاء من كافة الشرائح الاقتصادية والموظفين العاملين في جميع القطاعات ، كما يوفر مصرف الراجحي التمويل بصورة فورية ومبالغ مالية يمكن أن تصل حتى 30 ضعف الراتب الشهري للمتقدم والذى يساعده على تلبية كافة المتطلبات المالية التي يحتاج إليها وذلك من خلال مبلغ نقدي فوري يحصل عليه العميل عن طريق بيع أسهم أو سلع قام بشرائها من مصرف الراجحي ، ومن خلال موقع ثقفنى في هذا المقال سوف نوضح لك عزيزي القارئ أهم المميزات التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بطلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل المتاح لدي مصرف الراجحي كما سوف نوضح في هذا المقال رابط التقديم على تمويل الراجحي الفوري والكاش بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

تمويل الراجحي بدون كفيل ولا ضمانات

يقدم مصرف الراجحي تمويل شخصي فوري وسريع بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو تقديم أي ضمانات لاستكمال إجراءات طلب الحصول على المنتج كما يوفر الراجحي التمويل بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية والذى يساعد على تلبية كافة متطلبات وإحتياجات الأفراد من العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص كما يمكن للعاملين في القطاع العسكري الاستفادة من المنتج أيضاً، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح لك عزيزي القارئ أهم الإمتيازات التي يوفرها مصرف الراجحي لعملائه عند طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تقديم أي ضمانات.

تمويل شخصي متاح لدي مصرف الراجحي تم الموافقة عليه من الهيئة الشرعية لدي البنك. تمويل شخصي يقوم على أساس بيع أسهم أو سلع بالتقسيط للعميل بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للعميل في التصرف في تلك الأسهم أو السلع. تمويل فوري متاح بدون كفيل وبدون أي ضمانات. يمكن أن يصل مبلغ التمويل الشخصي المتاح لدي مصرف الراجحي حتى 50 ألف دينار أو حتى 30 ضعف الراتب الشهري للعاملين في القطاع الحكومي في المملكة الأردنية الهاشمية أو 25 ضعف الراتب الشهري للعاملين في القطاع الخاص. يمكن أن تصل فترة سداد التمويل حتى 96 شهر وذلك للمتقدم الذي يعمل في القطاع الحكومي اما المتقدم الذي يعمل في القطاع الخاص فيمكن أن تصل مدة سداد التمويل حتى 84 شهر. يوفر مصرف الراجحي للعميل فرصة الاستفادة من توحيد جميع إلتزماته المالية في قسط شهري واحد.

كيفية التقديم على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

للاستفادة من تمويل الراجحي بدون كفيل ولا ضمانات فيجب تحويل الراتب الشهرى للمتقدم على البنك وبعد التأكد من توافر جميع الشروط التي حددها البنك فيمكن للعميل التقديم عن طريق الدخول على نموذج طلب التمويل الشخصي وتعبئة النموذج بكافة البيانات المطلوبة وإذا كان المتقدم بالطلب يعمل لدي جهة غير معتمدة لدي البنك فيجب على المتقدم الأتصال بأقرب فرع من فروع البنك للتنسيق وإعداد طلب اعتماد جهة العمل.

يشترط ألا يقل صافي الراتب الشهرى للمتقدم عن 300 دينار وذلك للعاملين في القطاع الحكومي اما للمتقدم الذي يعمل في القطاع الخاص فيشترط ألا يقل الراتب الشهري عن 400 دينار.

مدة الخدمة في العمل لموظف القطاع الحكومي يشترط ألا تقل عن 3 أشهر.

لموظف القطاع الخاص فيشترط ألا تقل فترة الخدمة في العمل عن 6 أشهر.

إذا كان المتقدم من العسكريين الأقل من ملازم فيجب ألا تقل مدة الخدمة في العمل عن 3 سنوات.

العسكريين الأكثر من ملازم فيشترط أن تكون مدة الخدمة في العمل لا تقل عن سنتين خدمة.

تقديم هوية الأحوال المدنية الخاصة بالمتقدم.

يلزم تقديم كشف حساب بنكي حديث لأخر ستة أشهر ويشترط أن يكون مختوم وموقع.

تقديم آخر إقتطاع عسكري أو قسيمة راتب.

صندوق بريدي ورمز بريدي خاص بالمتقدم بالطلب.

يلزم لاستكمال طلب التمويل تقديم إثبات سكن مثل فاتورة كهرباء أو فاتورة المياه أو هاتف أرضى.

يقدم المتقدم بالطلب تعهد بتحويل الراتب.

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شروط استحقاق طلب المنتجالمستندات والأوراق المطلوبة