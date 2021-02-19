البيت الأبيض : بايدن سيركز على كورونا والصين فى اجتماع قادة G7

جدة - نرمين السيد - أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيناقش التعامل العالمى مع جائحة كورونا "كوفيد-19" وجهود إعادة بناء الاقتصاد العالمى، خلال اجتماعه مع قادة دول مجموعة السبع الكبار، المقرر غدا الجمعة.





وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى للصحفيين، اليوم الخميس، إن بايدن "سيركز على العامل العالمى مع الجائحة، بما فى ذلك إنتاج اللقاحات وتوزيع التوريدات"، إضافة للجهود الرامية لمكافحة العدوى، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأضافت المتحدثة أن الرئيس الأمريكى سيناقش أيضا الحاجة إلى الاستثمار فى القدرة التنافسية الجماعية لمواجهة التحديات الاقتصادية التى تفرضها الصين علاوة على تغير المناخ.

وقالت إنه "سيبحث تعافى الاقتصاد العالمى، بما فى ذلك أهمية استمرار جميع الدول الصناعية بدعم التعافى الاقتصادى".

وسيكون اجتماع قادة مجموعة السبع الكبار، الذى سيعقد يوم الجمعة عبر تقنية الفيديو، أول اجتماع من هذا القبيل لجو بايدن بصفته رئيسا للولايات المتحدة.

يذكر أن المجموعة تضم كلا من بريطانيا واليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا، إضافة للولايات المتحدة.