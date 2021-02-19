مصادر: أمريكا أبلغت إسرائيل قبل إعلان سياستها الجديدة مع إيران

نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الجمعة، عن مصادر قولها إن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل قبل إعلان استعدادها الحديث مع إيران بشأن العودة للاتفاق النووي.
وقالت المصادر إن "الرئيس الأمريكي لم يبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن التحول في سياسة واشنطن إزاء طهران خلال أول اتصال بينهما".
وأمس الخميس، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بريطانيا وفرنسا وألمانيا بأن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع إيران بشأن عودة البلدين للالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي يستهدف منع طهران من تطوير سلاح نووي.
وبدأت إيران في انتهاك بنود الاتفاق عام 2019 ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي اتهم الجمهورية الإسلامية بدعم الإرهاب والسعي للحصول على سلاح نووي وفرض عقوبات موجعة على البلاد، بينما رحبت إسرائيل بهذه الإجراءات.
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