طالب نواب جمهوريون وديمقراطيون الرئيس الأمريكي جو بايدن بمحاسبة قتلة الناشط اللبناني لقمان سليم. ونقلت قناة "العربية" عن عدة نواب بمجلس النواب الأمريكي قولهم إن اغتيال الناشط لقمان سليم يهدف إلى تخويف آخرين وإسكاتهم. ودعا عدد من النواب الرئيس الأمريكي ببحث دور محتمل لمسئولين في لبنان وإيران عن اغتيال سليم، مطالبين إياه باستخدام قانون ماغنيتسكي لمعاقبتهم. وكان لقمان من منتقدي جماعة حزب الله المدعومة من إيران. ولمحت شقيقته إلى أنه قتل بسبب آرائه، حيث كان يتحدث علنا بشأن ما وصفها بأساليب ترهيب من جانب حزب الله ومحاولاته لاحتكار السياسة اللبنانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لبنان.. نواب أمريكيون يطالبون بايدن بمحاسبة قتلة لقمان سليم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.