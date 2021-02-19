توقيت صرف المساعدة المقطوعة شهر رجب 1442| صرف معاشات مستحقي المقطوعة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة تزايدت معدلات البحث من قبل آلاف الأشخاص السعوديين المستفيدين من دعم المساعدة المقطوعة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، واعتبر المساعدة المقطوعة نوع من أنواع الدعم للمواطنين السعوديين للقضاء على حالات الفقر والعوز داخل المملكة، حيث تهدف الحكومة للارتقاء بالمملكة من كافة الجوانب الحياتية، وأهمها توفير حياة معيشية كريمة لكافة المواطنين السعوديين، حياة بعيدة عن والعوز والفقر كما أنها تعمل على سد احتياجات المواطنين ذوات الدخول المحدودة أو الأشخاص الذين لا دخل لهم مثل المطلقات والأرامل وكبار السن.

شروط الحصول على دعم المساعدات المقطوعة

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة ضوابط وشروط يحب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على دعم المساعدات المقطوعة التابع للضمان الاجتماعي،وتلك الضوابط كالتالي:

أن يكون الراغب في الحصول على الدعم شخص سعودي أبا عن جد.

الإقامة الدائمة بالمملكة العربية السعودية.

إلا يقل عمر المتقدم عن ٣٥ عامًا.

المطلقات والأرامل من النساء.

كبار السن والشيوخ.

إلا يكون الراغب في الحصول على الدعم من أصحاب الأملاك والأراضي.

ألا يزيد راتبة الشهرية عن ٣٠٠٠ ريال سعودي إذا كان أعزب.

ألا يزيد راتبه الشهرية عن ٨٨٦٠ ريال سعودي إذا كان متزوج.

أصحاب الإعاقات.

من لا عائل له.

الأسر التي عائلتها مفقود.

إلا ثم تم المتقدم سجل تجاري.

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية

طالبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع الأشخاص المستفيدين من دعم المساعدات المقطوعة بسرعة تحديث بياناتهم خلال شهر رجب ١٤٤٢، ويجب على جميع الفئات المستحقة للدعم سرعة التوجه للقيام بتحديث البيانات كشرط من شروط الاستمرار في الحصول على الدعم، وأكدت الوزارة أنه يحب التأكد من الإدخال الصحيح لكافة البيانات المحدثة من قبل المستفيدين من الدعم، ويمكن تحديث البيانات من خلال اتباع الطريقة الآتية:

الدخول على رابط الوزارةهنا.

الضغط على أيقونة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي.

حدث كافة البيانات الخاصة بك.

ومن ثم سيقوم الموقع بمراجعة البيانات وعند التأكد من صحتها سوف يقوم بتحديثها مباشرة وسوف نواصل معكم توقيت صرف المقطوعة.