بنك التسليف 1442 يعلن عن شروط تمويل نفاذ للموظفين في السعودية

أعلن بنك التسليف 1442 في المملكة العربية السعودية عن الشروط التي يجب توافرها في المواطن للحصول على تمويل نفاذ الذي تم تأسيسه من أجل مساعدة المواطنين ويقدم الكثير من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها في حالة توافر الشروط التي يتم الإعلان عنها، والتي دائما تكون في صالح الفئات محدودة الدخل وذوي الدخول المتوسطة والتي تكون في حاجة إلى ذلك الدعم التي دائما ما تقدمه المملكة لمواطنيها، كما أن البنك أيضا يساعد الكثير من الفئات مثل الأسر والمطلقات والأرامل والمقبلين على الزواج وربات البيوت وغيرهم من الفئات الأخرى التي تقدم ما يثبت حاجتهم إلى ذلك الدعم.

شروط الحصول على تمويل نفاذ 1442

وقام البنك بالإعلان عن الشروط التي يجب توفرها للحصول على تمويل نفاذ الذي أعلن عنه مؤخرا والذي تم تخصيصه للموظفين وربات البيوت والذين يثبت أنهم مستحقون لهذا القرض، ولكن يجب أولا في المتقدم أن تتوافر به الشروط التالية:

أن يكون دخل الأسرة لا يتجاوز 2000 ريال شهرياً للفرد الواحد.

يتم حساب الأبناء ضمن أفراد الأسرة إلا إذا كانوا متزوجين أو موظفين.

يمكن للمرأة المطلقة أو الأرملة التي تعول أطفال الحصول على القرض.

يمكن للزوجة المهجورة الحصول على القرض بشرط تقديم ما يثبت الهجر وألا يقل عمرها عن 30 عاما، وأن تكون عائلة لطفل ولا يقل عمر ابنها عن عاماً.

خدمات بنك التسليف السعودي

ويقوم بنك التسليف بالكثير من المنتجات التي يتم الإعلان عنها للمواطنين والتي من أهمها قرض الأسرة والتي يتم منحه للأسر محدودة الدخل، كما يوجد قرض الزواج والذي يحصل عليه الشباب المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى قرض ترميم المنزل للمواطنين الذين يكونوا في حاجة إلى ترميم منزلهم أو عقار تابع لهم، بالإضافة إلى قروض الأرامل والمطلقات.