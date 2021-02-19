بايدن يتعهد بدفع 4 مليارات دولار لتمويل كوفاكس للقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن البيت الأبيض، أمس الخميس، أن الرئيس جو بايدن سيتعهد خلال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع، الجمعة، دفع 4 مليارات دولار لتمويل برنامج كوفاكس العالمى للقاحات المضادة لكورونا.





ونقلت صحيفة "البيان"، فجر اليوم الجمعة، عن مسؤول أمريكى كبير، أن الدفعة الأولى وقدرها مليارى دولار سيتم الإفراج عنها بسرعة كبيرة، فى حين سيتم الإفراج عن المليارين الباقيين بشكل تدريجى على مدار العامين الحالى والمقبل. ويهدف "كوفاكس" إلى توفير اللقاحات المضادّة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال هذا العام لنحو 20% من سكان حوالى 200 دولة ومنطقة منضوية فى هذا البرنامج، لكنه يتضمن قبل كل شيء آلية تمويل تسمح لــ 92 دولة منخفضة أو متوسطة الدخل بالحصول على هذه الجرعات الثمينة.

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