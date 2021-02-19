إسرائيل تمدد قيود الدخول إليها حتى 6 مارس بسبب كورونا

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أمس الخميس، تمديد القيود المفروضة على الدخول إليها حتى 6 مارس المقبل.
وقال المكتب الإعلامي للحكومة الإسرائيلية في بيان له: "لال تصويت هاتفي، وافقت الحكومة على تمديد القيود الموجودة على دخول إسرائيل والخروج منه لمدة 14 يوما حتى يوم السبت، 6 مارس 2021".
وقبل أيام أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها تعتزم تخفيف قدر أكبر من القيود المفروضة على الأنشطة التجارية يوم الأحد، وإعادة فتح الفنادق والصالات الرياضية لمن تم تطعيمهم بالكامل أو الذين تم اعتبارهم محصنين بعد التعافي من كورونا.
وبعد حصول ما يقرب من 43 في المئة من المواطنين على جرعة واحدة على الأقل من لقاح شركة "فايزر"، تسعى إسرائيل لإدخال تخفيف تدريجي لإجراءات العزل العام التي تم فرضها في 27 ديسمبر الماضي.
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