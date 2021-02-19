تسجيل اختبارات القدرات الأكاديمية 1442 بالكويت على رابط portal.ku.edu.kw بالرقم المدني للطالب

تسجيل اختبارات القدرات الأكاديمية الذي يقوم به كل من طلاب الصف الثاني عشر والحاصلين على الثانوية العامة بدولة الكويت بطلب دخول الاختبار، وذلك للالتحاق بالجامعات والمعاهد الحكومية بالدولة للعام الدراسي 2021-2022 والذي يتم تحديد مواعيد الاختبارات بعد الانتهاء من التسجيل الإلكتروني، على أن يقوم الطالب بإداء الاختبار على مرحلتين ونقوم بشرح تفاصيل التسجيل وأيضا استخراج لنتائج بالمقال التالي.

مكتب التقييم والقياس بجامعة الكويت

تسجيل اختبارات القدرات العامة والأكاديمية

يقوم الطلاب في كل من المدارس في الصف الثاني عشر وأيضا طلاب الثانوية العامة، الحاصلين عليها حديثا هذا العام، بالتسجيل في الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعات الكويت، وذلك لقياس القدرات العامة والأكاديمية لهم ليتمكنوا من الدخول إلى الجامعة، حيث تشترط الوزارة لدخول التعليم العالي قياس درجات فهم وتحصيل الطلاب للمواد الدراسية السابق دراستها بالفترة الثانوية، واتي تكون لما قام الطالب الكويتي بتحصيله طوال الأعوام السابقة، كما يقوم طلاب الصف الثاني عشر بالتسجيل ليتمكنوا من دخول امتحانات الثانوية، وذلك لقياس الفهم والتحصيل الدراسي من خلال المعلومات العمومية التي تم فهمها وليس حفظها بالتعليم بالفترة التي قام الطالب بالدراسة فيها.

تنطلق تسجيلات القدرات الأكاديمية للطلاب للجامعات الكويتية ابتداء من 1 مارس 2021.

ينتهي التسجيل الإلكتروني للطلاب في 10 أبريل 2021.

يبدأ تسجيل طلاب الصف الثاني عشر والحاصلين على الثانوية العامة بالكويت ابتداء من 18 فبراير 2021، الساعة العاشرة صباحا.

ينتهي التسجيل لهم في 1 مارس 2021.

يقوم الطلاب بمتابعة مواعيد التسجيلات والاختبارات على رابط قدرات الكويت الإلكتروني.

يتم انطلاق التسجيل الإلكتروني للطلاب على رابط التسجيلات.

يقوم المستخدم بكتابة الاسم كاملا.

يقوم بكتابة الرقم السري الخاص به.

يتم كتابة رقم البطاقة المدنية له.

يقوم بتسجيل الدخول وطلب دخول الاختبارات.

موعد تسجيل اختبارات القدراتخطوات التسجيل في قدرات الكويت

وتعتبر اختبارات القدرات المعرفية والأكاديمية للطلاب من أحدث طرق الاختبار الشامل على ما تم فهمه بالسنوات التعليمية الماضية، حيث تقوم بتطبيقه العديد من الجامعات على مستوى العالم وأيضا على مستوى الدول العربية، حيث لابد من استرجاع فهم كل ما قام الطالب باستذكاره سابقا وعمل تقييم شامل عليه من الجهات المكلفة، بشرط أن تكون جهة حكومية، ويتم إتاحة إعادة الاختبار للطالب ثلاثة مرات على مستوى العام ويتم انتقاء الدرجات الأفضل منهم.