وسائل إعلام: إيران تتجسس على معارضيها في الخارج من هولندا

كشف وسائل إعلام أوروبية أن النظام الإيراني تستخدم خوادم إلكترونية في هولندا للتجسس على معارضيها في الخارج.

وذكرت صحيفة "أن آل تايمس" الهولندية، أن برنامج "أرجوس" الإذاعي تعقب الخادم الإلكتروني بعد تلقيه معلومات من إيراني يعيش في هولندا.

وأشارت إلى أن ذلك جاء بسبب بملف استلمه معارض إيراني على تطبيق الدردشة تلجرام، فيما طلب البرنامج من شركة الأمن التحقيق في الملف.

واكتشف البرنامج أن النظام الإيراني كان يحاول اقتحام أجهزة كمبيوتر وهواتف في دول مثل هولندا، وألمانيا، والسويد، والهند.

والخادم يستعمل للقيادة والتحكم. ويستخدم الذين ينشرون البرامج الضارة هذه الأنواع من الخوادم للتحكم في أجهزة كمبيوتر مصابة، لسرقة البيانات على سبيل المثال.