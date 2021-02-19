“Now” رابط دخول منصة مدرستي الإلكتروني madrasti.sa اعرف خدماتها الجديدة

نقدم لكم رابط دخول منصة مدرستي الإلكتروني، حيث قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بالإعلان مؤخراً عن إطلاق موقع منصة مدرستي للدراسة عن بعد، وذلك حتى يتمكن أبناء العملية التعليمية من استكمال دراستهم عن طريق تلك المنصة، وتوفر المنصة عدد من الخدمات الدراسية التي سوف تخدم الطلبة بشكل جيد.

رابط دخول منصة مدرستي الإلكتروني

قامت المملكة بإطلاق منصة مدرستي التعليمية حفاظاً على أبنائها من انتقال عدوي فيروس كوفيد 19 والذي ذاع انتشاره في كل دول العالم، وقد تسبب ذلك الفيروس بإحداث الذعر بين الآباء خاصة خلال الفترة الدراسية، لذلك قامت المملكة بإلزام أبناء العملية التعليمية بعدم الخروج من المنازل على أن تكون الدراسة عن بعد وهذا خلال الترم الأول من العام الدراسي، وقد كانت التجربة فعالة بين أبناء العملية التعليمية فقد تمكنوا من النجاح بالتحصيل العلمي اللازم لهم وأيضا قد قاموا بتخطي اختبارات الترم الأول عن طريق المنصة، وسنقدم لكم رابط منصتي مدرستي أدناه.

حرصت الوزارة على توفير جميع الخدمات الدراسية التي يكون الطالب في حاجة لها خلال الفترة الدراسية من على موقع المنصة، أيضا باستطاعة الأساتذة متابعة انتظام حضور الطلبة للدروس من خلال منصه مدرستي التعليمية، إليكم الخطوات التالية لكيفية الدخول على منصة مدرستي:

للدخول على المنصة عليك النقر على الرابط المخصص الذي أدرجته الوزارة “رابط منصة مدرستي“. الضغط على مربع التسجيل، ثم نقوم بمليء البيانات اللازمة (الاسم- كلمة السر). ثم الضغط على مربع التسجيل للاستفادة من الخدمات الدراسية المتواجدة على موقع المنصة.

مع العلم أنه يمكن الاستفادة من خدمات المنصة على مدار اليوم، أما عن حضور الدروس ومتابعة المناهج الدراسية فمواعيد الدروس تبدأ في الساعة 6 ص.

خدمات منصة مدرستي madrasti

توفر المنصة إمكانية قيام الطلبة بإنجاز التزاماتهم الدراسية عن طريق خانة التقارير، أيضا يمكن للطلبة التواصل مع الأساتذة عن طريق خانة اتصل بمعلمي.

وقد لاقت تلك التجربة استحسان الجميع بالمملكة، لذلك ألزمت الوزارة استكمال التيرم الثاني عن طريق المنصة.