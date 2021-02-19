شحن شدات ببجي pubg mobile مجانا 2021 في دقيقة احصل على عدد ضخم

يُعد شحن شدات ببجي عملية تُستخدم شراء جميع العناصر التي يريدها اللاعبون في اللعبة، سواء كانت ملابس أو جلودًا أو ما إلى ذلك، بحيث يمكنك شحن جهازك بسهولة بعد تنزيل لعبة pubg وتحديثها في هذه المقالة، سوف نقدم لك أفضل طريقة مجانية لشحن ملفات pubg.

شحن شدات ببجي pubg mobile مجانا

من أفضل الطرق لشحن PUBG هي بطاقة PUBG، وشحنها بأمان دون مواجهة خطر أو التعرض للخطر، أدناه سوف نقدم لك طريقة شحن كابل ببجي عبر بطاقة PUBG.

يجب عليك شراء البطاقة من خلال موقع إلكتروني يسمى “My Card”.

بعد شراء البطاقة سيصلك رمز تحقق لتفعيلها عبر البريد الإلكتروني.

بعد الحصول على رمز البطاقة مباشرة، يجب عليك الانتقال إلى موقع لعبة ببجي موبايل PUBG.

كتب اسم معرف اللعبة من أجل الشحن.

اكتب الرمز الذي حصلت عليه من البريد الإلكتروني، ثم أدخل الأحرف والأرقام الموجودة أمامك في الصورة، وانقر فوق “استرداد”.

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ما طريقة شحن شدات ببجي برصيد آيتونز itunes

كشف العديد من الأشخاص عن عمليات احتيال من مواقع ويب ينشرها محتالون، ويقومون بنشر هذه المواقع على هذه المواقع لخداعك وكسب المال دون إعطائك مزايا PUBG.

أولاً، تحتاج إلى استخدام بطاقة iTunes لإعادة شحن رصيد Apple ID الخاص بك.

افتح لعبة Peggy وأكمل تسجيل الدخول باستخدام الحساب الذي تريده لتعبئة شريحة PUBG.

انقر فوق مفتاح pubg في اللعبة وقم بشراء الكمية التي ترغب في شرائها.

أدفع باستخدام رصيد iTunes.

تفتح لعبة Peggy، تقوم بتسجيل الدخول واستخدام الحساب الذي تريد إضافة مفتاح الربط إليه.

انقر فوق النموذج في اللعبة، وقم بشراء الكمية المطلوبة، ثم اختر أخيرًا استخدام رصيد حساب Google Play.

والجدير بالذكر أن لعبة بابجي لاقت استحسان لدى العديد من الفئات باختلاف أعمارهم، ولكن عدم الانتباه لها تعمل على مضيعة الوقت.