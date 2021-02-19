منصة أبشر الإلكترونية تُعلن بدء تسجيل مواطني دول التعاون الخليجي

أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية 4 خطوات لكي يتم تسجيل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك المقيمين بالمملكة من التابعين، وأيضاً الزوار الذين يحملون تأشيرة الزيارة فى “منصة أبشر الإلكترونية” للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصة مثل المواطنين السعوديين.

وكانت جوازات السعودية فى أعلنت أنها اعتباراً من أول فبراير الجاري أتاحت الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة إلكترونياً من وزارة الداخلية السعودية من خلال منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني لكل من مواطني مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين من التابعين، وللزوار حاملي تأشيرة الزيارة.

خطوات التسجيل فى منصة أبشر الإلكترونية لمواطني التعاون الخليجي

وكشفت الجوازات السعودية بأن أولى خطوات التسجيل فى منصة أبشر تبدأ من التسجيل أولاً فى موقع وزارة الداخلية السعودية، والخطوة الثانية هى تعبئة إدخال البيانات الشخصية للمستخدم، وبعد ذلك تأكيد عملية التسجيل على المنصة، والخطوة الأخيرة هى تفعيل الخدمة من خلال أجهزة الخدمة الذاتية لتفعيل أبشر، وذلك من خلال البنوك السعودية بناء على تعليمات المديرية العامة للجوازات بالمملكة.

المستفيدين من خدمات منصة أبشر

أكدت المديرية العامة للجوازات بالسعودية بأن المستفيدين من خدمة التسجيل على منصة أبشر بخلاف المواطنين السعوديين هم كل من:-

مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي.

التابعون للمقيمين الذين لديهم بصمة فى النظام.

حاملو تأشيرات الزيارة بالمملكة.

رابط تسجيل الدخول على منصة أبشر

يمكن التسجيل على منصة أبشر للأفراد من خلال الدخول الخاص بالمنصة www.absher.sa ثم تسجيل الدخول باسم المستخدم أو رقم الهوية وإدخال كلمة المرور ثم النقر على تسجيل الدخول، كما يمكن التسجيل لأول مرة من خلال مستخدم جديد، ويستفيد من منصة أبشر حوالي 19 مليون مستخدم تم توثيقهم فى منصة أبشر يستفيدون من الخدمات المقدمة لهم بكل ثقة وأمان وتتيح المنصة لهم الخدمات التالية.

الاستعلام عن حالة الاعتراض على مخالفة منع التجول.

الاستعلام عن معلومات رخصة القيادة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين.

التحقق من تفويض مراجعة قطاع.

الاستعلام عن رقم الحدود.

الاستعلام عن المخالفات العامة.

تقديم طلب تظلم من قرارات إيقاع العقوبات.

كما تتضمن منصة أبشر أرشيف من الأخبار الخاصة بالمنصة والتعامل معها، حيث تعرض المنصة كل المستجدات من الأخبار والردود على كل الاستفسارات، حيث تعد منصة أبشر من المنصات الرائدة فى مجال التحول الرقمي وتحقيق أهداف الرؤية السعودية لعام 2030 فى مجال الخدمات الحكومية للانتقال بالمملكة من مفهوم الحكومة الإلكترونية إلى مفهوم الحكومة الذكية، ومن المتوقع أن يصل عدد مستخدمي المنصة إلى 20 مليون مستخدم خلال شهر فبراير 2021.

كما نوهت المنصة فى أخر خبر لها بأن خدمة استخراج تصاريح السفر الاستثنائية لا تتم من خلال منصة أبشر الإلكترونية، كما ناشدت المنصة المتقدمين ضرورة تفادى التعامل مع كل من يدعى بانه وسيط لإتمام أي خدمة، حيث لاحظ القائمين على المنصة بأن هناك عمليات احتيال تتم بدعوى استخراج التصاريح الاستثنائية بطريقة غير نظامية، وأنه يجب على المتقدمين توخي الحيطة والحذر وإبلاغ الجهات الحكومية المختصة فى حالة التعرض لعمليات احتيال.