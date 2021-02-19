اديداس كوبون خصم 13% علي منتجات Adidas في السعودية استمتع بالخصم وبادر بالشراء

اديداس ، كود خصم ( AAC344 ) شركة adidas الآن من خلالنا الكثير من مواطنين المملكة العربية السعودية والمقيمين بها يقومون بالبحث عن أكواد خصم لمعظم الشركات العالمية لتخفيض سعر الدفع عند الشراء أي من المنتجات العالمية اليوم عزيزي القارئ سوف نتحدث عن كود خصم بنسبة 13% مقدم من شركة اديداس الخاصة ببيع منتجات كثيرة منها ملابس واحذيه Fashion, Baby & Kids, Sports, Fitness & Outdoors بادر بالشراء الآن فقط قم بنسخ الكود.

كود خصم 13% من اديداس

تأسست العلامة التجارية في 18 أغسطس عام 1949 ومقرها الرئيسي هرتسوغن آوراخ ، ألمانيا ومديرها التنفيذي كاسبر رورستد ولها شركات فرعية مثل ريبوك شركة اديداس المعروفة بجودة خامة منتجاتها من ملابس رياضية وأحذية رياضية أيضا الكود المخصص ( AAC344 ) فقط قم بنسخ الكود وإضافته عند الشراء كود الخصم ( AAC344 ) متاح علي الأقسام التالية.

Fashion.

Baby & Kids.

Sports.

Fitness.

Outdoors.

نقوم بفتح موقع اديداس السعودية.

نضغط علي إنشاء حساب.

نقوم بملأ الحقول بالبيانات المطلوبة مثل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

سيقوم موقع adidas بإرسال رسالة علي بريدك الإلكتروني لتأكيد البريد.

ثم يرسل لك رسالة نصية علي جوالك لتأكيد هاتفك المحمول.

نقوم بتصفح الموقع وأختيار المنتجات المناسبة المدرجة تحت بند الخصم في هذه الأقسام Fashion, Baby & Kids, Sports, Fitness & Outdoors .

نقوم بإضافة المنتج المطلوب في سلة الشراء ونستكمل تصفح حتي ننتهي من الشراء.

ندخل علي سلة الشراء ونضغط علي إنشاء الطلب.

سوف تفتح صفحة بها حقول فارغة نقوم بملائها بالبيانات الصحيحة مثل الاسم وعنوان الشحن ورقم الهاتف.

نضغط علي استمرار ونختار طريقة الدفع وهناك طرق دفع داخل المملكة العربية السعودية كثيرة من أنظمة الدفع الإلكتروني .

يمكنك الدفع لشركة اديداس عن طريق فيزا أو ماستر كارد بدون مشاكل.

قم بإضافة بيانات البطاقة.

أنسخ الكود المخصص بخصم 13% ( AAC344 ) ووضعة في الحقل المخصص بكلمة coupon.

ووضعة في الحقل المخصص بكلمة coupon. قم بالضغط علي إنشاء طلب والشراء الآن.

بعد الضغط سوف يظهر المبلغ الإجمالي بعد خصم 13% ثم نضغط موافق والشراء الآن.

كيفية عمل حساب في موقع Adidasكيفية الشراء من الموقع وإضافة كود الخصم 13% ( AAC344 )

يرجى ملاحظة أن كود الخصم 13% ( AAC344 ) ساري فقط علي هذه الأقسام Fashion, Baby & Kids, Sports, Fitness & Outdoors .

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا اليوم كوبون خصم من شركة اديداس المعروفة بمنتجاتها بقيمة 13% نتمنى لكم تجربة تسوق ناجحة وممتعة ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية .