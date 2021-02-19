نصر الله لإسرائيل: إذا فرضتم حربا سنخوضها

دوت الخليج :- قال أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله متوجها لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي: "نحن لا نبحث عن مواجهة ولا عن حرب، ولكن إن فرضتم حربا سنخوضها".

وفي خطاب تلفزيوني أضاف: "إذا قصفتم مدينة سنقصف مدينة، وإذا قصفتم قرى سنقصف المستوطنات".

وأضاف: "أنت تفعل ما تريد ونحن سنفعل ما نريد… ولا أحد يضمن ألا تتدحرج الحرب القصيرة إلى حرب شاملة".

المصدر: ار تي + "الجديد"