البنتاجون تفتح الباب لاحتمال إرسال قوات إضافية للعراق

جدة - نرمين السيد - فتحت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" الباب أمام احتمال إرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى العراق كجزء من مهمة تدريبية موسعة حديثا لحلف شمال الأطلسى "ناتو" بهدف دعم القوات العراقية وضمان عدم عودة النشاط لتنظيم داعش.





وقالت جيسيكا ماكنولتى المتحدثة باسم الوزارة فى تصريحات لها إن الولايات المتحدة تشارك فى عمليات الناتو بالعراق وسوف تساهم بنصيبها العادل فى هذه المهمة الموسعة.

وأضافت أن الولايات المتحدة وشركاءها فى التحالف الدولى لهزيمة داعش ملتزمون بضمان هزيمة هذا التنظيم ، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية تتطلع نحو مواصلة المشاورات مع العراق وحلف الناتو والتحالف الدولي.

وكان لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكى قد تحدث بشأن هذه المهمة مع نظرائه بحلف الناتو خلال اجتماع افتراضى اليوم لوزراء الدفاع بالحلف.

ويأتى هذا التوجه مخالفا لسياسة الإدارة الأمريكى السابقة التى خفضت عدد القوات الأمريكية فى العراق إلى 2500 جندى بعد هزيمة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب فى انتخابات الثالث من نوفمبر.

كما تعيد إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن النظر فى مدى الالتزام بالمهلة المحددة حتى شهر مايو المقبل لسحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان.