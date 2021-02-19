إسرائيل تبقى إغلاق الحدود وتعيد فتح المعابد

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تمديد إغلاق المطارات والحدود البرية لمدة 14 يومًا إضافية، وذلك حتى يوم 6 مارس المقبل، على أن تستثنى الحالات الطارئة، حسبما أفاد البيان المشترك لرئيس الوزراء ووزير الصحة فى دولة الاحتلال.





ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، سمحت السلطات الإسرائيلية بإعادة فتح المعابد ودور العبادة الأخرى بدءًا من صباح اليوم الجمعة، مع تحديد الحضور بـ10 أشخاص فى الداخل و20 فى الخارج. كما قرر مجلس الوزراء الإسرائيلى الإبقاء على إغلاق المعابر الحدودية والمدارس المتوسطة، بسبب مخاوف من السلالة البريطانية من فيروس كورونا المستجد، والتى يعتقد أنها منتشرة على نطاق واسع بين الشباب الإسرائيلى. فيما أعلنت وزارة الهجرة الإسرائيلية أنه "لا يزال مسموحًا بإجراء 6 رحلات جوية خاصة، تقل حوالى 900 مهاجر من إثيوبيا وفرنسا وروسيا وأوكرانيا وأمريكا الجنوبية"، مشددة على أن الوافدين الجدد سيخضعون للحجر الصحى لدى وصولهم.

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