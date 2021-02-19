رؤساء فيسبوك وتويتر وجوجل يمثلون أمام مجلس النواب الأمريكي في مارس.. تفاصيل

أفاد موقع "ذا هيل" الأمريكي، بأن رؤساء شركات الانترنت "فيسبوك"، و"تويتر"، و"جوجل" سيمثلون أمام مجلس النواب الأمريكي، خلال جلسة لمناقشة المعلومات المضللة عبر الإنترنت.

وذكرت الصحيفة نقلًا عن مصادر،أن مارك زوكربيرج، رئيس "فيسبوك"، وجاك دورسي، "رئيس تويتر"، وسوندار بيتشاي" رئيس جوجل"، سيشاركون في جلسة استماع للجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب يوم 25 مارس.

وكشفت المصادر أن الاجتماع سيتطرق إلى جهود إدارات شركات الانترنت في مكافحة نشر المعلومات المضللة حول فيروس كورونا والتسجيلات المتعلقة بالعنف خلال الاضطرابات في مبنى الكونجرس الأمريكي في 6 يناير، عقب اقتحامه على يد مثيري الشغب وأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال مدير لجنة الطاقة والتجارة، فرانك بالون الابن، في بيان نشره الخميس مع بعض النواب الآخرين: "لفترة طويلة جدا لم تدرك شركات التكنولوجيا الكبرى الدور الذي لعبته في إشعال ونشر المعلومات الكاذبة أمام متابعيها. سياسة التحكم الذاتي في هذا القطاع فشلت".

يذكر أن الرئيس السابق، دونالد ترامب، واجه ثاني محاكمة له بمجلس الشيوخ من أجل عزله وحرمانه من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، لكنه تم تبرئته للمرة الثانية، إذ لم تستطع الكتلة الديمقراطية في الشيوخ حصد الأصوات اللازمة من أجل إدانة ترامب.

وكان ترامب أعرب عن إحباطه من الحزب الجمهوري، شاكيًا من أن عددًا كبيرًا من أعضاء الحزب لم يقاتلوا بما يكفي من أجله، حيث قال في أول لقاء تلفزيوني له عقب تركه منصبه مع شبكة "فوكس نيوز": "أعتقد أننا فزنا بفارق كبير، وكانت لتكون هناك احتجاجات عنيفة لو كان قد حدث للديمقراطيين ما حدث لنا. لم نحظ بنفس القدر من الدعم من مستويات معينة من الحزب الجمهوري".

ولم يذكر ترامب أسماء بعينها من أعضاء الحزب الجمهوري، وإن كان من المرجح أنه يقصد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذي حمّل ترامب مسئولية أخلاقية عن اقتحام الكونجرس في 6 يناير.