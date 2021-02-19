آخر مستجدات محاكمة نتنياهو في قضايا فساده | اعرفها

كشفت قناة كان العبرية، النقاب عن آخر مستجدات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القضية المعروفة إعلاميًا بملف 4000.
ووفقًا للقناة العبرية، طلب وكلاء الدفاع عن نتنياهو من المحكمة إلغاء بعض الأدلة بحجة الحصول عليها خلافا للقانون.
وأوضحت الصحيفة أن طلب الوكلاء جاء بحجة أن الشرطة كانت تقوم في بداية التحقيق بالبحث عن معلومات في حواسيب العديد من الشهود وهي تدرك أن عملية التفتيش تتم دون صدور أمر قضائي يجيز لها ذلك.
وأضاف وكلاء الدفاع أن أعمال البحث ساهمت في بناء قاعدة الأدلة للتحقيق مع الشهود وعليه يجب إبطال هذه الأدلة.
ويُتهم نتنياهو من قبل معارضيه بالعمل على التملص بكل الوسائل الممكنة من محاكمته بتهمة الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في 3 قضايا فساد.
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