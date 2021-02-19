الأرصاد العمانية: طقس صحو وتدفق السحب العالية

قالت الأرصاد العمانية إن طقس اليوم سيكون صحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة مع تدفق السحب العالية والمتوسطة قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة على محافظة مسندم مع احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب في آخر الليل والصباح الباكر على محافظات جنوب الشرقية والوسطى وأجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان.

وبالنسبة للرياح توقعت الأرصاد العمانية، أن تهب على سواحل بحر عمان رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة نهارا تتحول إلى متغيرة الاتجاه خفيفة ليلًا، فيما تهب على بقية محافظات السلطنة رياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، وفقا لما ذكرته الشبيبة.

وبالنسبة لحالة البحر سيكون هادئ الموج على جميع سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع له مترًا وربع المتر.

كما نبهت الأرصاد العمانية من انخفاض الرؤية الأفقية في مناطق تشكّل الضباب.