تدرس بلدية مدينة أبوظبي، إنشاء 53 حديقة وموقعًا للألعاب في مدينة أبوظبي وضواحيها، وتشمل 28 حديقة و23 موقعًا للألعاب ضمن خطتها التطويرية للحدائق داخل المدينة منفذة أبرز التقنيات الحديثة في المشاريع الجديدة وفقًا لمعايير ومتطلبات دائرة البلديات والنقل.
ووفقًا للاتحاد الإماراتية فإن تنفيذ الحدائق يأتي في إطار التزام البلدية وحرصها على إسعاد السكان وتوفير المرافق الخدمية والترفيهية التي تساهم في الارتقاء بجودة الحياة.
كما يسعى المشروع إلى توفير مساحات ترفيهية للعائلات والأطفال، تجسيدًا لتوجيهات حكومة أبوظبي الرشيدة بشأن إيجاد كل أسباب راحة واستقرار وسعادة المواطنين والمقيمين والزوار في مدينة أبوظبي وضواحيها.
وأوضحت البلدية أنها أنجزت خلال العام الماضي أربع حدائق في مدينة شخبوط، بينما يجري العمل حاليًا على دراسة إنشاء مشاريع حدائق مستقبلية تشمل إعادة تأهيل الحدائق في منطقتي الفلاح والشامخة (المرحلة الثانية)، إنشاء 3 حدائق في منطقة الباهية والشهامة وحديقة وساحة ألعاب في الصدر.
كما قامت البلدية بإنشاء 3 حدائق في منطقة بني ياس، إنشاء 8 حدائق في مدينة شخبوط، إنشاء 3 حدائق وعدد 3 مواقع ألعاب أطفال في منطقة الشوامخ والمعزز، إنشاء عدد 4 حدائق في مناطق الوثبة، بني ياس، المعزز والنهضة، إنشاء عدد 3 حدائق وموقع ألعاب أطفال في منطقة الشوامخ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلدية أبو ظبي تدرس إنشاء 53 حديقة وموقعا للألعاب في المدينة وضواحيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.