فنزويلا تبدأ التطعيم ضد كورونا بلقاح سبوتنيك V الروسى

جدة - نرمين السيد - وقال مادورو فى كلمة أمام حشد من أنصاره: "هذا الخميس، 18 فبراير يوم تاريخي، لأن اليوم بدأ تطعيم كل الموظفين الصحيين فى البلاد بسبوتنيك V، اللقاح الأكثر أمنا فى العالم".

وتسلمت فنزويلا الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" يوم 13 فبراير فى إطار عقد أبرم بين الطرفين فى ديسمبر 2020.

وفنزويلا من الدول التى شاركت فى المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية للقاح "سبوتنيك V" حيث شملت التجارب 2000 شخص، وقال مادورو سابقا إنها أظهرت أن مدى فعالية المصل بلغت حوالى 100%.