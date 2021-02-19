الصومال: إطلاق نار كثيف وسط مقديشيو والشرطة تغلق الطرق أمام التظاهرات

جدة - نرمين السيد - وقع إطلاق نار كثيف وسط العاصمة الصومالية مقديشيو، صباح اليوم الجمعة، بعدما أغلقت الشرطة عدد من الطرقات لمنع تظاهرات ضد الحكومة، حسبما أفادت وكالة "رويترز" منذ قليل.





ووفقًا لما نقلته قناة "العربية" الإخبارية، فإن المعارضة الصومالية طالبت الحكومة برفع الحظر عن التظاهرات فى مقديشو، محذرة إياها من العواقب جراء اندفاع الشرطة واستخدام العنف.

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