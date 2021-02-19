الجزائر: الإعدام للمتهم الرئيسى بقطع رأس سائح فرنسى

وحسبما ذكرت "فرانس برس"، قضت المحكمة الجزائرية ببراءة خمسة مرافقين للدليل السياحى، وشخصًا سادسًا، خضعوا للمحاكمة بتهمة "عدم التبليغ عن الجناية"، فيما طلبت النيابة العامة عقوبة الإعدام للمتهم الرئيسى عبد المالك حمزاوى، على الرغم من أن الجزائر علقت تطبيق أحكام الإعدام منذ 1993.
وأشارت الوكالة إلى حضور أرملة الضحية فرانسواز جرانكلود وقائع المحاكمة، حيث قالت عند مغادرتها المحكمة: "الآن يمكننى طىّ الصفحة، يمكننى إقامة الحداد".
وأفادت لائحة الاتهام بأن 14 شخصًا ملاحقون فى هذه القضية، 8 منهم متهمون بخطف الضحية وقطع رأسه، و6 آخرون "بعدم تبليغهم عن الجناية"، بينما يبقى عبد المالك حمزاوى هو المتهم الوحيد بالقتل الذى حوكم حضوريًا، أما السبعة المتبقون فحكم عليهم بالإعدام غيابيًا.
وجرى اعتقال حمزاوى بعد الجريمة، إذ يُشتبه فى انتمائه لجماعة "جند الخلافة" الموالية لتنظيم داعش التى تبنت العملية حينذاك.
كما مثل أمام المحكمة 5 أشخاص من 6 متهمين بعدم التبليغ عن الجريمة، هم المرافقون: مومن عبد الكريم أوقارة وحمزة بوقاموم وأسامة دهندى وكمال سعدى وأمين عياش، حيث طلبت النيابة العامة عقوبة السجن ثلاث سنوات للمتهمين الستة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار ـ ما يعادل 620 يورو ـ على كل منهم.
وينحدر إيرفيه جورديل، 55 عامًا، من نيس، وهو مدرب على تسلق الجبال ودليل مولع بالمغامرة، وجاء إلى الجزائر بدعوة من رفاق محليين من أجل استكشاف منطقة تسلق جديدة فى جبال جرجرة، حيث تم اختطافه بعد يوم من وصوله، وبعدها بثلاث أيام نشرت داعش فيديو لعملية قطع رأسه.
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