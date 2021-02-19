لأول مرة.. الصين تعلن مقتل 4 جنود فى اشتباك حدودى مع الهند

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز"، أفادت وسائل الإعلام الرسمية فى الصين بأن الجنود الأربعة توفوا أثناء "كفاح شرس ضد قوات أجنبية" انتهكت اتفاقًا، وعبرت إلى الجانب الصينى.

وتبادلت الهند والصين اللوم فى الاشتباك الذى وقع فى غرب الهيمالايا، والذى استخدم فيه الطرفان العصى والحجارة.

وقالت الهند فى وقت سابق، إن "20 من جنودها لقوا حتفهم فى الاشتباك، وأقرت بكين بسقوط ضحايا دون أن تكشف تفاصيل".

وسعى البلدان إلى تهدئة الوضع على الحدود وتوصلتا إلى اتفاق هذا الشهر، حيث بدأت البلدان سحب القوات والدبابات وغيرها من العتاد من على ضفاف بحيرة بانغونج تسو الجليدية فى منطقة لاداخ، التى أصبحت نقطة مشتعلة فى النزاع الحدودى الطويل.