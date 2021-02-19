حماس تعلن مفاجأة عن جنود الاحتلال الأسرى بـ غزة

أكدت حركة حماس استحالة إعادة جنود الاحتلال المفقودين بغزة الا عبر صفقة تبادل للأسرى. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم ": ‏يقول وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس أنه يعمل مع المنظومة الأمنية وكل النظام السياسي الصهيوني لإعادة جنوده الاسرى لدى كتائب القسام، ونحن نقول أن كل المنظومة الاسرائيلية لن تحصل على جنودها الاسرى إلا عبر صفقة تبادل حقيقة بمفاوضات غير مباشرة". وأشار قاسم ان التجارب القريبة تؤكد قدرة المقاومة على فرض إرادتها.

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