غائم جزئيًا.. أحوال الطقس في تونس اليوم

أفادت إذاعة "موزييك إف إم" التونسية، اليوم الجمعة، بأنه من المتوقّع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى صباح اليوم بين 19 و23 درجة وتصل محليا إلى 25 درجة.

وقالت الإذاعة إنه من المتوقع أن يكون االطقس غائمًا جزئيا بأغلب الجهات، مع وجود رياح قوية من القطاع الجنوبي قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقيّة المناطق.

ولفتت إلى أن البحر سيكون متموّجا بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب ببقيّة السواحل.