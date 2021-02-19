“قمة الميرسيسايد” موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري 2021/02/20 والقناة الناقلة والتشكيل

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الجولة 25 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز “قمة الميرسيسايد”، تترقبها الجماهير الإنجليزية بصفة عامة وجماهير الفريقين بصفة خاصة، القمة يستضيفها ملعب أنفيلد معقل الليفر، وتنقل عبر شاشة قنوات بي إن سبورت أفضل القنوات الرياضية العربية، يدخل الليفر اللقاء باحث عن الفوز والثلاث نقاط، بعد أن أنتعش الفريق بالفوز في دوري أبطال أوروبا على فريق لايبزيج الإلماني، ولكن الفريق يعاني بشدة في مسابقة الدوري وتلقى الهزيمة في أخر 3 جولات، مما جعل الفريق يبتعد عن صدارة ترتيب الدوري وعن المنافسة على اللقب مبكراً، وكانت نتيجة الدور الأول تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، وفيما يلي التشكيل المتوقع لفريق ليفربول في المباراة. التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام إيفرتون حراسة المرمى : أليسون بيكر”.

خط الدفاع ” أندي روبيرتسون، أوتشان كاباك، فابينهو، ألكسندر أرنولد”.

خط الوسط ” تياجو ألكنتار، فانيالدوم، جوردان هيندرسون”.

خط الهجوم ” محمد صلاح، روبيرتو فيرمينيو، ساديو ماني”. التشكيل المتوقع لفريق إيفرتون أمام ليفربول حراسة المرمى ” جوردان بيكفورد”.

خط الدفاع ” ياريفيا، مايكل كين، بن جود فري، ماسون هالجيت”.

خط الوسط ” ريتشارد لسون، ألان، دوكوري، أليكس، خاميس رودريجز”.

خط الهجوم ” كاليفرت لوين”. ترتيب الفريقين في جدول الدوري قبل المباراة الفريق الترتيب ليفربول يحتل المركز السادس برصيد 40 نقطة من لعب 24 مباراة، حقق الفريق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 7 مباريات وتلقى الخسارة في 6 مباريات، سجل لاعبوه 45 هدف وتلقت شباكه 32 هدف. إيفرتون يحتل المركز السابع برصيد 37 نقطة من لعب 24 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 4 مباريات وهزم في 8 مباريات سجل لاعبوه 35 هدف واستقبلت شباكه 33 هدف. موعد مباراة ليفربول وإيفرتون والقناة الناقلة موعد مباراة ليفربول وإيفرتون والقناة الناقلة تلعب المباراة غداً السبت الموافق 2021/02/20، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنقل المباراة عبر شاشة قناة بي إن سبورت HD 2. بنك ساب | حساب ساب بريميير وبرنامج مكافآت اكسب لعملاء ساب التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام إيفرتونالتشكيل المتوقع لفريق إيفرتون أمام ليفربولترتيب الفريقين في جدول الدوري قبل المباراة

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الجولة 25 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز “قمة الميرسيسايد”، تترقبها الجماهير الإنجليزية بصفة عامة وجماهير الفريقين بصفة خاصة، القمة يستضيفها ملعب أنفيلد معقل الليفر، وتنقل عبر شاشة قنوات بي إن سبورت أفضل القنوات الرياضية العربية، يدخل الليفر اللقاء باحث عن الفوز والثلاث نقاط، بعد أن أنتعش الفريق بالفوز في دوري أبطال أوروبا على فريق لايبزيج الإلماني، ولكن الفريق يعاني بشدة في مسابقة الدوري وتلقى الهزيمة في أخر 3 جولات، مما جعل الفريق يبتعد عن صدارة ترتيب الدوري وعن المنافسة على اللقب مبكراً، وكانت نتيجة الدور الأول تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، وفيما يلي التشكيل المتوقع لفريق ليفربول في المباراة. التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام إيفرتون حراسة المرمى : أليسون بيكر”.

خط الدفاع ” أندي روبيرتسون، أوتشان كاباك، فابينهو، ألكسندر أرنولد”.

خط الوسط ” تياجو ألكنتار، فانيالدوم، جوردان هيندرسون”.

خط الهجوم ” محمد صلاح، روبيرتو فيرمينيو، ساديو ماني”. التشكيل المتوقع لفريق إيفرتون أمام ليفربول حراسة المرمى ” جوردان بيكفورد”.

خط الدفاع ” ياريفيا، مايكل كين، بن جود فري، ماسون هالجيت”.

خط الوسط ” ريتشارد لسون، ألان، دوكوري، أليكس، خاميس رودريجز”.

خط الهجوم ” كاليفرت لوين”. ترتيب الفريقين في جدول الدوري قبل المباراة الفريق الترتيب ليفربول يحتل المركز السادس برصيد 40 نقطة من لعب 24 مباراة، حقق الفريق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 7 مباريات وتلقى الخسارة في 6 مباريات، سجل لاعبوه 45 هدف وتلقت شباكه 32 هدف. إيفرتون يحتل المركز السابع برصيد 37 نقطة من لعب 24 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 4 مباريات وهزم في 8 مباريات سجل لاعبوه 35 هدف واستقبلت شباكه 33 هدف. موعد مباراة ليفربول وإيفرتون والقناة الناقلة موعد مباراة ليفربول وإيفرتون والقناة الناقلة تلعب المباراة غداً السبت الموافق 2021/02/20، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنقل المباراة عبر شاشة قناة بي إن سبورت HD 2. بنك ساب | حساب ساب بريميير وبرنامج مكافآت اكسب لعملاء ساب التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام إيفرتونالتشكيل المتوقع لفريق إيفرتون أمام ليفربولترتيب الفريقين في جدول الدوري قبل المباراة

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