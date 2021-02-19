مطلوب أمنيا يسلّم نفسه للشرطة طوعا.. والسبب "غريب"

كشف رجل مطلوب من قبل الشرطة البريطانية عن سبب "غريب" دفعه لتسليم نفسه "طوعا" للسلطات المختصة.
وقالت الشرطة البريطانية، إن رجلا مطلوبا سلّم نفسه لشرطة بلدة بورغس هيل، لأنه فضّل السجن على البقاء لفترة أطول بالحجر الصحي.
وأوضح المفتش دارين تايور، من شرطة ساسكس، الواقعة جنوب شرقي إنجلترا، أن المطلوب سلّم نفسه بهدوء، بعد أن أبلغنا أنه يفضّل العودة للسجن على قضاء مزيد من الوقت مع أشخاص يقطن معهم في الحجر الصحي المفروض بسبب تفشي جائحة كورونا.
وذكر تايور في منشور على "تويتر": "أحدهم عاد للسجن بإرادته ليقضي بعض الوقت بمفرده"، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
وكانت دراسة نشرت في أكتوبر الماضي قد أشارت إلى أن أكثر من نصف البريطانيين تقريبا "53 في المئة"، قالوا إنهم شعروا بالغضب من أشخاص آخرين يعرفونهم أو يقيمون معهم بسبب سلوكهم فيما يتعلق بوباء كوفيد-19.
كذلك أشار بحث أجراه مستشفى "كينغز كوليدج لندن" بالتعاون مع شركة الأبحاث "إبسوس"، إلى أن ما يقارب نسبة 25 في المئة من الأشخاص المشاركين في استبيان للرأي قد أكدوا أنهم خاضوا جدالا مع أصدقائهم أو أفراد عائلاتهم، بشأن تصرفاتهم أو أقوالهم وسط القيود المفروضة للحدّ من تفشي جائحة كورونا.
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