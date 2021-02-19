العراق: تظاهرات فى بغداد ضد التوغل التركى بكردستان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "زمان" التركية، انتشرت قوات حفظ القانون أمام المقر القديم للسفارة التركية فى منطقة الوزيرية بالعاصمة العراقية بغداد، لمنع أى اعتداء محتمل على المقر الذى مازال مركزًا لإصدار التأشيرات التركية.

وقالت الصحيفة، إن "العشرات من المدنيين بدؤوا يتجمعون وينددون بالتوغل التركى فى شمال العراق".

وتسعى أنقرة للسيطرة على شمال العراق منذ إطلاق عمليات عسكرية باسم "مخلب القط" ومخلب النسر" فى 2018، بزعم ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستانى الذين تعاديهم حكومة رجب طيب أردوغان، فى العراق.