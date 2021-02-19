مجددا.. ظريف يدعو لرفع العقوبات الأمريكية عن إيران

جدة - نرمين السيد - جدد وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، دعوة بلاده لرفع جميع العقوبات التى فرضها الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووى الإيرانى عام 2018.





وبحسب "فرانس برس"، تأتى دعوة ظريف غداة ترحيب واشنطن بإجراء مباحثات لاحياء الاتفاق النووى الإيرانى، حيث كتب وزير خارجية طهران عبر "تويتر"، قائلاً: "التزامًا بقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2231، ترفع الولايات المتحدة بشكل غير مشروط وفاعل كل العقوبات التى فرضت أو أعيد فرضها أو أعيدت تسميتها من قبل ترامب". وأضاف ظريف: "عندها سنعكس فورًا كل الإجراءات التعويضية التى اتخذناها" اعتبارًا من 2019، وشملت التراجع عن العديد من الالتزامات الأساسية بموجب اتفاق 2015، ردًا على الانسحاب الأمريكى منه.

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