المقاتلات الروسية تقصف مواقع داعش فى البادية السورية

جدة - نرمين السيد - وفى بيان له، قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، إن الطيران الحربى الروسى استهدف مواقع التنظيم الإرهابى بـ 10 ضربات، جاءت بالتزامن مع تحليق للطيران الروسى فى أجواء البادية السورية.
كما أشار المرصد، إلى أن الطائرات الحربية الروسية نفذت سلسلة غارات على البادية السورية، وذلك بعد غيابها عن الأجواء 48 ساعة، إضافة إلى رصد تحليق نحو 30 طائرة حربية روسية، قصفت عدة مناطق فى بادية حماة وحمص والرقة ودير الزور بأكثر من 100 غارة.
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