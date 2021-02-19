أول رد من نتنياهو على إتمام صفقة الأسرى بين إسرائيل وسوريا بوساطة روسية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مواطنة إسرائيلية عادت، فجر اليوم الجمعة، من سوريا إلى إسرائيل بعد وساطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال نتنياهو في بيان: "فتاة إسرائيلية اجتازت الحدود السورية قبل عدة أيام. تحدثت مرتين مع صديقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. طلبت مساعدته في استعادتها وهو عمل على ذلك".

من جهته، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي:"متابعة للجهود التي بذلها رئيس الوزراء نتنياهو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عادت مواطنة إسرائيلية إلى إسرائيل بعد أن اجتازت الحدود السورية وأحتجزت على يد السوريين".

ولم يوضح كيفية اجتياز المواطنة الإسرائيلية الحدود السورية.

وقال "تحدث رئيس الوزراء نتنياهو مرتين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأيام الأخيرة، في الثامن والثالث عشر من فبراير، وطلب منه مساعدة إسرائيل في استعادة المواطنة الإسرائيلية".

وأضاف "استجاب الرئيس بوتين لطلب رئيس الوزراء الذي شكره على مساعدته وعليه أجرى رئيس هيئة الأمن القومي والمستشار الدبلوماسي للرئيس الرئيس سلسلة من المحادثات من أجل استكمال التفاصيل المتعلقة باستعادة هذه المواطنة".

وتابع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي "وكبادرة حسن النية، أعيد إلى سوريا راعيا غنم دخلا إسرائيل وستقصر مدة عقوبة الخدمة المجتمعية التي فرضت على نهال المقت بثلاثة أشهر وذلك من خلال منحها العفو".

وكان الجيش الإسرائيلي سلم الصليب الأحمر الدولي امس الخميس راعيي الاغنام في معبر القنيطرة على حدود سوريا فيما تم الافراج عن نهال المقت، من سكان مرتفعات الجولان، من السجون الإسرائيلية.

وتم نقل المواطنة الإسرائيلية في طائرة خاصة من العاصمة الروسية موسكو إلى إسرائيل.