العراق.. توقعات بزيادة في أعداد الإصابات بكورونا

توقعت وزارة الصحة العراقية اليوم الجمعة، حصول زيادات أخرى في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، لافتة إلى أن تجربة استخدام "بلازما النقاهة" قائمة.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر وفقا للسومرية نيوز، إن "بلازما النقاهة ما زالت تجربة قائمة ولكنها كانت وما زلت تجربة علاجية وليست احدى الطرق المعتمدة ضمن البروتكول العلاجي لمصابي كورونا".
وأكد البدر أن تطبيق هذا النوع من العلاج يستخدم بشكل محدود في عدد من المؤسسات الصحية.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية إلي أن الوزارة تمتلك حاليًا سعة سريرية لاستيعاب الزيادة في أعداد المصابين، متوقعًا "حصول زيادات أخرى في عدد الاصابات".
وأوضح البدر أن "أي نظام صحي في العالم له محدودية، لذلك فإن الوزارة تؤكد ضرورة الالتزام بإجراءات مكافحة تفشي الفيروس المستجد".
وكانت أعلنت وزارة الصحة، امس الخميس، ارتفاع نسبة الدخول للمستشفيات مع زيادة الاصابات بكورونا، فيما أشارت الى أن 50% من الاصابات هي بالسلالة الجديدة.
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