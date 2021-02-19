طقس الخليج| سحب رعدية في السعودية.. وانخفاض الحرارة بالإمارات والكويت

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في السعودية، اليوم الجمعة، تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، وجازان، وعسير، والباحة، والرياض، والشرقية).

ونوه المركز بأنه لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه غربيه الى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

وفي الكويت، توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، أن يسود طقس اليوم وغدًا انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، تتحسّن معه الأحوال الجوية، وتقل فرص الأمطار تدريجيًا.

وستكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 19 و21 درجة مئوية، ويكون البحر خفيفًا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وفي الإمارات، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، غائمًا جزئيًا إلى غائم ومغبرًا أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة خاصة على بعض المناطق الساحلية والجزر، وتسجيل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

وفي العاصمة الإماراتية أبوظبي، ستكون درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16، بينما في دبي ستكون 27 و 17. أما الشارقة وعجمان ستكون درجة الحرارة العظمى 27، و28، والصغرى 17، و18، على الترتيب.