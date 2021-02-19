كيف تحصل على قرض فوري من منصة سلفة الإلكترونية .. تعرف على آلية الاستفادة منه بدون موافقة الكفيل

نقدم لكم الإجابة عن سؤال كيف تحصل على قرض فوري من منصة سلفة الإلكترونية؟ حيث تعتبر منصة سلفة أحد الجهات التمويلية التي تم إطلاقها في الفترة الأخيرة لتمويل المواطنين بالقروض الفورية التي لا تتطلب الاجراءات الطويلة أو الانتظار لحين الانتهاء من الاجراءات الروتينية التي تأخذ وقت طويل للموافقة، ومن هنا جاءت فكرة تلك المنصة حتى تنقذ المواطن السعودي من الوقوع تحت وطأة الروتين وإمكانية الحصول على القرض الشخصي على الفور بمجرد لتقديم له، حتى ينتفع به في الحالات الطارئة والظروف العصيبة، مع العلم أنه متوافق تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا تشوبه أية حرمانية.

يقوم المواطن بالدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة سلفة. وبعدها اختيار طلب التمويل. ومن هنا سوف تظهر أمامه استمارة يجب عليه أن يقوم بتعبئة كافة البيانات بكل سهولة ودقة. وتقديم جميع المستندات المطلوبة منه، وفي الخطوة الأخيرة يطالب العميل بجدولة القرض، من خلال تحديد عدد الأقساط وقيمة كل قسط.

كيف تحصل على قرض فوري من منصة سلفة ؟مميزات تمويل منصة سلفة الفوري

يتسم القرض الفوري من منصة سلفة الإلكتروني بأنه يعمل على التحويل الفوري لقيمة القرض على حساب الفرد البنكي، كما أن جميع إجراءات التقديم تتم من خلال شبكة الإنترنت، مما يجعل الفرد يتقدم للحصول على القرض من أي مكان وفي أي وقت، وتتيح مرونة كبيرة في السداد يقوم المواطن باختيارها بنفسه بما يتوافق مع ظروفه، ولا يتطلب الأمر إلى تحويل الراتب أو موافقة الكفيل على القرض.

من اللازم أن يكون المتقدم على تمويل سلفة حاصلاً على الجنسية السعودية.

أن يكون ممتلكاً لهوية وطينة وأن تكون سارية غير منتهية.

ألا يكون عمر المتقدم على التمويل أقل من ثمانية عشر عاماً.

يجب أن يكون المتقدم عاملاً لدى جهة حكومية.

منيو مقهى تشنك وأسعاره والتواصل مع المقهى

شروط الحصول على قرض سلفة الجديد الفوري