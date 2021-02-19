التأمينات الاجتماعية تحدد الفئات التي يحق لها صرف معاش مبكر و شروطه

التأمينات الاجتماعية تحدد الفئات التي يحق لها صرف معاش مبكر حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الفئات التي يحق لها الحصول على المعاش المبكر قبل بلوغ سن الستين في حال التقدم بطلب الصرف، وقد وضعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مجموعة من الشروط والمعايير الواجب توافرها في حالات المعاش المبكر، وفي تلك الحالة يقوم الموظف بالتقديم على التقاعد من العمل قبل مرور 30 سنة على فترة عمله بالقطاع أو المؤسسة بالنسبة للرجل و25 سنة بالنسبة للمرأة، ويتم في تلك الحالة صرف 5% من قيمة المعاش الأساسي، ووفقًا للقانون، فإن الموظف يمكن التقديم على هذا النوع من المعاش المبكر، حتى 5 أعوام قبل سن المعاش القانوني.حالات يحق لها صرف معاش مبكر
قد حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فئات يحق لها الحصول على معاش قبل وصولها لسن القانوني، وتحدت الحالات كما يلي:
- الحالة الأولي أن يكون المشترك لديه مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 25 عام وترك العمل الخاضع للنظام .
- الحالة الثانية أن يكون المشترك يقوم بأعمال شاقة أو الضارة بالصحة وبلغ عمره خمسًا وخمسين سنة أو أكثر وترك العمل الخاضع للنظام، وتوافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن 10 سنوات، وقام المشترك بتقديم ما يفيد بأنه كان يزاول هذا العمل بشكل فعال طوال السنوات الخمس الأخيرة من مدة اشتراكه.
- الحالة الثالثة أن يكون المشترك في السجن لديه مدة اشتراك لا تقل عن 10 سنوات وانتهى اشتراكه، فإنه يحق لأفراد أسرته الحصول على المعاش.
- الحالة الرابعة أن يكون المشترك مفقود أو الغائب، يعامل معاملة المشترك المتوفى ويستحق أفراد أسرته صرف المعاش.
- الحالة الخامسة أن يكون المشترك حدث له عجز غير مهني يحق له صرف المعاش المبكر.
وجاءت ضوابط وشروط القوانين لقبول إحالة العاملين إلى المعاش المبكر، كما يلي:
- يشترط ألا تكون المنشأة التي يتبعها العامل قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية.
- يجب أن يتجاوز سن العامل الخمسين عاما.
- يتم تسوية حقوق العامل التأمينية، على أساس مدة الاشتراك مضاف إليها 5 سنوات.
- توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير.
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التأمينات الاجتماعية تحدد الفئات التي يحق لها صرف معاش مبكر حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الفئات التي يحق لها الحصول على المعاش المبكر قبل بلوغ سن الستين في حال التقدم بطلب الصرف، وقد وضعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مجموعة من الشروط والمعايير الواجب توافرها في حالات المعاش المبكر، وفي تلك الحالة يقوم الموظف بالتقديم على التقاعد من العمل قبل مرور 30 سنة على فترة عمله بالقطاع أو المؤسسة بالنسبة للرجل و25 سنة بالنسبة للمرأة، ويتم في تلك الحالة صرف 5% من قيمة المعاش الأساسي، ووفقًا للقانون، فإن الموظف يمكن التقديم على هذا النوع من المعاش المبكر، حتى 5 أعوام قبل سن المعاش القانوني.حالات يحق لها صرف معاش مبكر
قد حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فئات يحق لها الحصول على معاش قبل وصولها لسن القانوني، وتحدت الحالات كما يلي:
- الحالة الأولي أن يكون المشترك لديه مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 25 عام وترك العمل الخاضع للنظام .
- الحالة الثانية أن يكون المشترك يقوم بأعمال شاقة أو الضارة بالصحة وبلغ عمره خمسًا وخمسين سنة أو أكثر وترك العمل الخاضع للنظام، وتوافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن 10 سنوات، وقام المشترك بتقديم ما يفيد بأنه كان يزاول هذا العمل بشكل فعال طوال السنوات الخمس الأخيرة من مدة اشتراكه.
- الحالة الثالثة أن يكون المشترك في السجن لديه مدة اشتراك لا تقل عن 10 سنوات وانتهى اشتراكه، فإنه يحق لأفراد أسرته الحصول على المعاش.
- الحالة الرابعة أن يكون المشترك مفقود أو الغائب، يعامل معاملة المشترك المتوفى ويستحق أفراد أسرته صرف المعاش.
- الحالة الخامسة أن يكون المشترك حدث له عجز غير مهني يحق له صرف المعاش المبكر.
وجاءت ضوابط وشروط القوانين لقبول إحالة العاملين إلى المعاش المبكر، كما يلي:
- يشترط ألا تكون المنشأة التي يتبعها العامل قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية.
- يجب أن يتجاوز سن العامل الخمسين عاما.
- يتم تسوية حقوق العامل التأمينية، على أساس مدة الاشتراك مضاف إليها 5 سنوات.
- توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير.
- طريقة عمل مخلل الجزر اللذيذ بالخلطة السرية في المنزل في خمس دقائق
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