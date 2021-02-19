رغم محاولات الإنقاذ.. نفوق عشرات الحيتان في "جنوح جديد"

نفق 42 حوتا طيارا قصير الزعانف، الجمعة، في جنوح جماعي بالمياه الضحلة في جزيرة مادورا الإندونيسية، قبالة الساحل الشمالي الشرقي لمقاطعة جاوة، فيما نجا 3 حيتان فقط.
وقال مسؤولون إن ثلاثة فقط من بين 45 حوتا نجوا، وقد دفع متطوعون تلك الحيتان إلى البحر على شاطئ مودونغ، في مقاطعة جاوة الشرقية.
وقالت حاكمة مقاطعة جاوة الشرقية، خوفيفة إندار باراوانسا، إن السلطات تحقق في سبب النفوق، بينما سيتم دفن الحيتان النافقة حول الساحل، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
وأضافت باراوانسا: "المتطوعون الذين ساعدوهم في العودة إلى المحيط قالوا إن بعض الحيتان عادت إلى الساحل مرة أخرى، لأن أمهاتها عالقات على الشاطئ".
ووفقًا لبيانات موقع "ويل ستراندينغ إندونيسيا"، كان هناك 59 حادثا على الشاطئ في البلاد العام الماضي، معظمها لأبقار البحر والدلافين الدوارة.
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