الصليب الأحمر باليمن: قلقون من تصاعد العنف فى مأرب

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "العربية"، دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جميع الأطراف لحماية المدنيين والبنى التحتية فى مأرب، مقر الحكومة الشرعية فى اليمن. وكان المبعوث الأممى إلى اليمن، مارتن جريفيث، حذر خلال اجتماع حول اليمن فى مجلس الأمن، مخصص من أن الهجوم "يعرض ملايين المدنيين للخطر، خاصة مع وصول القتال إلى مخيمات النازحين"، مشددًا على أن "السعى لتحقيق مكاسب ميدانية بالقوة يهدد آفاق عملية السلام".

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