السعودية.. تدشين 12 مركزًا إضافيًا للتطعيم بلقاح كورونا في جدة

دشنت وزارة الصحة السعودية 12 مركزًا إضافيًا للتطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وذلك بجدة والمناطق التابعة لها، لافتة إلى ضرورة التسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح.

وقال الحساب الرسمي لصحة جدة على موقع «تويتر»: «صحة جدة تدشن 12 مركزًا أضافيًا للتطعيم باللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في جدة والمحافظات التابعة لها، 5 منها في المستشفيات و7 مراكز صحية».

وأكدت صحة جدة :"ضرورة التسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا (كوفيد-19)، اللقاح آمن ويحميك من الإصابة بالفيروس».