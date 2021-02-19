رئيس لبنان يتسلم رسالة من نظيره الصيني.. تفاصيل

استقبل الرئيس اللبناني ميشيل عون، سفير الصين في لبنان وانغ كيجيان، حيث تسلّم منه رسالة من الرئيس الصيني شي جين بينغ عن العلاقات الثنائية بين البلدين.
كما استقبل أيضا عون، الوزير السابق وئام وهاب وذلك لـ عرض التطورات السياسية ومسار تشكيل الحكومة الجديدة.
وكانت وزارة الصحة اللبنانية أكدت فى وقت سابق أن دعوة عدد من مراكز التلقيح المعتمدة من قبل الوزارة بتوجيه دعوات للمواطنين للاتصال مباشرة بالمراكز للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا، وتعميم أرقام هاتفية لذلك، من دون الحاجة للتسجيل عبر المنصة الرسمية للتسجيل أو انتظار الموعد الذي تحدده المنصة تعد مخالفة صريحة لتوجيهات الوزارة.
وذكرت الوزارة أن تلك الدعوات تشكل مخالفة صريحة لمعايير الشفافية والعدالة المحددة من قبلها مع اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح، مشددة علي جميع المعنيين التزام بالضوابط والمعايير الصادرة عنها، بخصوص اعتماد المنصة الرسمية للتسجيل مصدرا لتحديد المواعيد وعدم خلق منصات خاصة.
وحذرت الوزارة اللبنانية الجميع بقولها أن خلق منصات خاصة أيا كانت الحجة، يعرض صاحبها لتجميد التعاون مع مركزه.
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