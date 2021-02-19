روسيا تعلن موقفها من الاتفاق النووي الإيراني

أكد قصر الكرملين الروسي، اليوم الجمعة، أن روسيا تعتبر من مؤيدي الاتفاق النووي الإيراني، وتأمل في عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في إفادة صحفية: "أنتم تعلمون نحن الطرف الذي أكد أكثر من مرة التزامه بخطة العمل المشتركة مع إيران، ونحن دائمًا ما عبرنا عن أسفنا حيال خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، ولذلك نحن على أية حال نعتبر على الأقل طرفًا مؤيدًا لهذه الوثيقة وندعو الجميع بفعل كل ما في وسعهم لتنفيذها بشكل فعال"، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

واعتبر بيسكوف أن سحب أمريكا طلبها فرض عقوبات أممية على إيران بادرة جيدة من جانبها.

وكان وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، جيمس كليفرلي، أكد في وقت سابق من اليوم، أن إيران عليها العودة إلى الامتثال للاتفاق النووي الإيراني، دون أن يرسل الغرب أي إشارات على أنه مستعد للتغاضي عن انتهاكات إيران للاتفاق.

وأضاف كليفرلي في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "لا أعتقد أننا يجب أن نرسل إشارات على أننا سنتغاضى على عدم الامتثال بالاتفاق.. هذا في يد إيران.. إنهم من ينتهكون شروط خطة العمل المشتركة.. إنهم من يستطيعون فعل شيئ ما حيال ذلك، وعليهم أن يعودوا إلى التزامهم".

وكانت وكالة "رويترز" أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل قبل إعلان استعدادها الحديث مع إيران بشأن العودة للاتفاق النووي.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن "الرئيس الأمريكي لم يبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن التحول في سياسة واشنطن إزاء طهران خلال أول اتصال بينهما".